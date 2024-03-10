Генеральный директор компании Meta спорит с партнером Mosaic Ventures о том, что VR-гарнитура Apple стоимостью 3500 долларов уступает по качеству конкуренту Meta Quest за 500 долларов.

В недавнем обмене мнениями на Threads генеральный директор компании Meta вступил в дискуссию с Бенедиктом Эвансом, партнером Mosaic Ventures. Разговор шел о предполагаемых "компромиссах" в VR-гарнитуре Apple, которые, по мнению генерального директора Meta, делают ее продукт стоимостью 3500 долларов неполноценным по сравнению с конкурентом Meta Quest за 500 долларов.

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Эванс выразил недоумение по поводу заявлений инженеров Meta VR о том, что Vision Pro и Quest по сути одинаковы. Он утверждал, что Apple сейчас продает устройство, которое Meta планирует разработать через 3-5 лет, в то время как Quest стоит столько же, сколько Apple планирует достичь за тот же срок.

Генеральный директор Meta не согласился с таким сравнением, заявив, что они не утверждают, что устройства идентичны, а скорее утверждают, что Quest превосходит их. Он также заявил, что если через 3-5 лет их устройства будут весить столько же, сколько Apple, демонстрировать такое же размытие при движении или не иметь точного ввода, это будет означать значительный регресс.

Он признал, что разрешение у Apple выше, но утверждал, что это преимущество было достигнуто за счет других компромиссов в продукте, в результате чего устройство уступает по большинству параметров. Он заявил, что Meta стремится не к этому.

Ни представители Meta, ни представители Apple не ответили на просьбу Business Insider о комментарии.

С тех пор как Vision Pro стал доступен для предварительного заказа в январе, Apple продала более 200 000 устройств. Для сравнения, Meta продала 20 миллионов устройств Quest с момента своего дебюта в 2019 году по февраль прошлого года. В четвертом квартале 2023 года выручка подразделения Reality Labs компании Meta впервые превысила 1 миллиард долларов, что объясняется высокими показателями Quest в праздничный сезон.