В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил решительную поддержку палестинской группировке ХАМАС на фоне ее продолжающегося конфликта с Израилем в секторе Газа.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил решительную поддержку палестинской группировке ХАМАС на фоне ее продолжающегося конфликта с Израилем в секторе Газа.

Во время выступления в Стамбуле Эрдоган заявил, что никакое внешнее давление не может заставить Турцию объявить ХАМАС террористической организацией. Он подчеркнул, что Турция поддерживает открытую связь с лидерами ХАМАС и оказывает им безоговорочную поддержку.

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Стоит отметить, что ХАМАС признан террористической организацией несколькими странами, включая США, Израиль, Великобританию, Европейский союз, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию и другие.

В октябре Эрдоган заявил, что ХАМАС не следует считать террористической организацией, а скорее группой моджахедов - арабский термин, обозначающий тех, кто ведет джихад или священную войну, защищая свои территории.

Эрдоган также заявил в субботу, что действия Нетаньяху и его администрации в Газе сравнимы с преступлениями против человечества, совершенными такими историческими личностями, как Гитлер, Муссолини и Сталин.

С самого начала конфликта в Газе, который начался 7 октября после вторжения в Израиль тысяч бойцов, возглавляемых ХАМАС, в результате которого погибли около 1200 человек и еще 253 были похищены, в основном мирные жители, Эрдоган выступает с резкой критикой Израиля.

В ответ на действия ХАМАС, Израиль начал комплексную наземную и воздушную кампанию, направленную на нейтрализацию ХАМАС.



