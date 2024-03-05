Два маленьких палестинских мальчика были замечены в медицинском центре с видимыми признаками голода, их вес значительно уступает нормам, и у них появились различные заболевания.

В понедельник в медицинском центре Аль-Авда в Рафахе, на юге сектора Газа, были замечены два недоедающих палестинских малыша. Дети, один из которых был одет в желтый кардиган, а другой - в полосатый топ, заметно отставали в весе, а их скелетные ноги были видны под огромными подгузниками.





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Медсестра Диаа Аль-Шаер сообщила о беспрецедентном наплыве детей, страдающих от недоедания и различных заболеваний. Она ожидает, что ей придется лечить значительное число пациентов, страдающих от недоедания.

Один из малышей, Ахмед Каннан, по словам его тети Исраа Калах, весит 6 кг (13,2 фунта), что вдвое меньше его веса до войны. Она выразила беспокойство по поводу ухудшения его состояния.

Организация Объединенных Наций констатировала кризис с питанием в секторе Газа после почти пяти месяцев израильских воздушных и наземных атак и вызванного ими массового перемещения людей. Этот кризис является частью более широкой гуманитарной катастрофы.

В воскресенье Министерство здравоохранения Газы сообщило, что 15 детей умерли от недоедания или обезвоживания в больнице Камаль Адван в Бейт-Лахии, на севере Газы, где нехватка продовольствия ощущается наиболее остро. Кристиан Линдмайер, представитель Всемирной организации здравоохранения, предположил, что реальные цифры могут быть выше.

Обострение голодного кризиса привело к усилению международной критики в адрес Израиля. Вице-президент США Камала Харрис, представляющая сильнейшего союзника Израиля, заявила в воскресенье, что жители Газы голодают, и призвала Израиль значительно увеличить объемы помощи.