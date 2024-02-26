Lenovo продемонстрировала возможности применения такого устройства, включая распознавание объектов с помощью искусственного интеллекта и использование в области архитектуры

В понедельник китайский технологический гигант Lenovo представил прототип ноутбука с прозрачным экраном, что свидетельствует о стремлении компании к инновациям в сложный для рынка период.

Ноутбук оснащен трекпадом, который включает в себя сенсорную клавиатуру и стилус для рисования или навигации.

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Lenovo продемонстрировала потенциальные возможности применения такого устройства. В одной из демонстраций представитель компании поместил искусственный подсолнух за экраном. Встроенная камера ноутбука смогла распознать объект как подсолнух и предоставить информацию о нем с помощью технологии искусственного интеллекта.

Еще один потенциальный вариант использования, по словам представителя, - в области архитектуры. Например, архитектор может смотреть на дом через экран, проектируя пристройку, используя стилус для наброска проекта и визуализации результата.

Как и в случае с любыми другими новыми технологиями, возможны варианты использования, которые еще не были рассмотрены.

Технология имеет некоторое сходство с дополненной реальностью (AR) - концепцией, популярной благодаря таким устройствам, как Vision Pro от Apple, которая накладывает цифровой контент на реальный мир пользователя.

Поскольку ноутбук является концептуальным продуктом, Lenovo пока не планирует выводить его на рынок.

Несмотря на трудности последних лет, производители ПК смотрят в будущее. Продажи ПК резко возросли во время пика пандемии Ковид-19, но начали снижаться, когда люди вернулись к работе. По данным Gartner, в прошлом году поставки ПК упали почти на 15 % по сравнению с предыдущим годом.