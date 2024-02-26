Первый пациент, который получил мозговой имплантат от компании, теперь может управлять курсором мыши только с помощью мыслей.

Нейроинтерфейсы предлагают новый метод взаимодействия человека с технологиями. Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил, что первый человек, получивший их мозговой имплантат, теперь способен управлять курсором мыши с помощью мысли.

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Мозго-машинные интерфейсы существуют уже несколько десятилетий, но в основном служат исследовательскими инструментами из-за своей сложности и непрактичности для повседневного использования. Однако в последние годы появилось множество стартапов, стремящихся разработать более удобные и эффективные устройства, которые потенциально могут помочь в лечении целого ряда заболеваний.

Компания Neuralink находится в авангарде этих усилий. В сентябре прошлого года компания начала набор участников для первого клинического испытания своего устройства, получив ранее в том же году одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. На предыдущей неделе в ходе дискуссии на своей социальной сети X (запрещена в РФ) Маск сообщил, что первый пациент компании успешно контролирует курсор примерно через месяц после имплантации.

Маск заявил, как сообщает CNN, что пациент полностью восстановился и смог управлять курсором мыши на экране с помощью одной лишь мысли. В настоящее время основное внимание уделяется увеличению количества нажатий на кнопки, достижимых с помощью мысли.

Возможность управлять курсором с помощью мозгового имплантата - не новая разработка, академическая группа добилась этого еще в 2006 году. Компания Synchron, конкурирующая с производителем мозго-машинного интерфейса, имплантируемого через кровеносные сосуды мозга, с 2021 года проводит испытания, в ходе которых добровольцы могли управлять компьютерами и смартфонами, используя только свои мысли.