Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем намерении переизбираться на выборах 2025 года

Лукашенко объявил о своем намерении переизбираться на выборах 2025 года

Президент Беларуси сделал это заявление, общаясь с журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы. Отвечая на вопрос о своих планах на предстоящие выборы, он подтвердил свое намерение баллотироваться, сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА.

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Он также заявил, что чем больше оппозиция будет пытаться бросить ему вызов, тем больше вероятность того, что он будет переизбираться. Он заверил, что для благополучия Беларуси будут приняты все необходимые меры.

Находясь у власти с 1994 года, Лукашенко уверен в очередной победе, несмотря на широко распространенные слухи о том, что выборы в Беларуси являются несправедливыми.

В феврале 2022 года Лукашенко укрепил свои связи с Путиным. Беларусь, бывшая советская республика, стала важнейшим союзником и стратегическим партнером в конфликте с Украиной. Он также заключил сделку с Евгением Пригожиным в июне 2023 года, чтобы предотвратить продвижение группы Пригожина "Вагнер" на Москву.

Предыдущие президентские выборы в 2020 году вызвали беспорядки, когда предварительные результаты показали, что Лукашенко одержал убедительную победу. Оппозиция и наблюдатели утверждали, что имели место массовые вбросы бюллетеней и фальсификации.

Тихановская потребовала пересчета голосов после того, как Центральная избирательная комиссия объявила Лукашенко победителем с 80,23% голосов, в то время как она получила 9,9%.