Змея получила латинское название Eunectes akayima, что означает "северная зеленая анаконда"

Группа ученых обнаружила новый вид зеленой анаконды в тропических лесах Амазонки. Видео зеленой анаконды длиной 26 футов, которая считается самой большой змеей в мире, было записано одним из ученых, профессором Фриком Вонком.

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Профессор Вонк выложил видео с анакондой в Instagram, назвав ее самой большой анакондой, которую он когда-либо видел. Змея, толщиной с автомобильную шину, имеет длину восемь метров и весит более 200 кг. Он выразил свое восхищение этим "монстром".

Ранее профессор Вонк уже открывал новый вид - небольшую змею из Австралии. Однако это открытие имеет большое значение, поскольку речь идет о мифическом и легендарном существе. Он подчеркнул, что это открытие - одно из самых ярких в его научной карьере, тем более что змея обитает в Амазонии - месте, которое он считает своим домом.

Новому виду присвоено латинское название Eunectes akayima, что переводится как "северная зеленая анаконда". Термин "акаима" заимствован из нескольких языков коренных народов севера Южной Америки и переводится как "большая змея".

Новый вид был обнаружен во время съемок сериала National Geographic Disney+ "От полюса к полюсу" с Уиллом Смитом, сообщает Independent. Результаты исследований научной группы были опубликованы в журнале Diversity.