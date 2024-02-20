Администрация США предложила резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая призывает к временному прекращению огня и отказу Израиля от запланированного наступления на Рафах в Газе





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В проекте резолюции США впервые прямо заявляют о поддержке прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, хотя и добавляют, что временное перемирие должно быть начато "как можно скорее", что оставляет израильским военным возможность для маневра.

Администрация Байдена предложила этот вариант в качестве альтернативы алжирскому проекту резолюции, призывающему к немедленному гуманитарному прекращению огня, который должен быть вынесен на обсуждение во вторник.

Обращение США по поводу Рафаха, где нашла убежище примерно половина 2,3-миллионного населения Газы, повторяет комментарии Джо Байдена, сделанные в последние дни. Однако проект резолюции имеет большое значение как сигнал о том, что Вашингтон готов идти через ООН, чтобы оказать давление на Израиль, а не полагаться только на двусторонние послания.

Согласно сообщению, с которым ознакомилась Guardian, в американском проекте резолюции говорится, что Совет Безопасности "определяет, что в нынешних обстоятельствах крупное наземное наступление на Рафах приведет к дальнейшему ущербу для гражданского населения и его дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности, и поэтому подчеркивает, что такое крупное наземное наступление не должно продолжаться в нынешних обстоятельствах".