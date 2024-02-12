Трамп выразил недовольство недостаточными финансовыми взносами некоторых стран НАТО

Несколько республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты Криса Кристи, раскритиковали бывшего президента Дональда Трампа за его недавние высказывания, в которых он озвучил нежелание защищать членов НАТО от возможной агрессии, если их финансовые взносы в альянс окажутся недостаточными. Кристи в интервью программе NBC "Meet the Press" повторил свое давнее мнение о том, что Трамп непригоден для президентства.

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На политическом митинге в Южной Каролине Трамп выразил недовольство тем, что он назвал "просроченными" платежи некоторых стран НАТО. Он вспомнил прошлый разговор с лидером одной из крупных стран, в ходе которого заявил о своем нежелании соблюдать оборонный пакт, если они не выполнят свои финансовые обязательства.

Эти комментарии вызвали резкую критику со стороны Белого дома и других западных чиновников, которые назвали их "ужасающими и неумными". Вопрос о том, что многие из 31 члена НАТО не выполняют требования по расходам на оборону в размере не менее 2 % ВВП, давно является предметом разногласий с Соединенными Штатами, которые обеспечивают основную часть военной мощи альянса. По оценкам НАТО, в настоящее время только 11 членов альянса выполняют этот показатель.

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и единственный оставшийся конкурент Трампа на президентскую номинацию от республиканцев в 2024 году, подчеркнула важность того, чтобы не поддерживать Россию. Кроме того, в интервью программе "Face the Nation" на канале CBS она призвала "не поддерживать любую организацию, которая вторгается в другие страны".