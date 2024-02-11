Израиль заявляет, что ХАМАС проложил командные туннели под штаб-квартирой Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в Газе

Израиль утверждает, что ХАМАС проложил командные туннели под штаб-квартирой Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в Газе. Это заявление усиливает пристальное внимание к агентству, финансирование которого было сокращено после обвинений в причастности сотрудников к нападению на Израиль 7 октября.

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В одну из суббот военные инженеры провели иностранных журналистов по туннелю, вход в который находится рядом со школой. Военные утверждают, что этот туннель длиной около 765 ярдов ведет под штаб-квартиру БАПОР после 20 минут ходьбы, как сообщил армейский подполковник, который вел экскурсию.

Эта экскурсия была проведена после рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Агентства безопасности Израиля (АБИ) по объектам в северной и центральной частях Газы.

Военнослужащие обнаружили в туннеле электрическую инфраструктуру, соединяющуюся с главной штаб-квартирой БАПОР, что позволяет предположить, что объекты БАПОР обеспечивали туннель электричеством. Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и ИСА, полученном изданием The Hill.

Они также сообщили, что в помещениях было найдено оружие, и в результате совместного расследования пришли к выводу, что офис БАПОР использовался ХАМАС.

В совместном заявлении также говорится, что "в комнатах здания было найдено большое количество оружия, включая винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатку". В нем также говорится, что "разведданные и документы, обнаруженные в офисах сотрудников БАПОР, подтверждают, что эти офисы фактически использовались ХАМАС".