Удар беспилотника был ответом на нападение "Хезболлы" на военную базу, в результате которого три израильских солдата были ранены

В конце четверга "Хезболла", по сообщениям, выпустила не менее 30 ракет из Ливана в сторону северной части Израиля. Это произошло через несколько часов после предполагаемого удара израильского беспилотника по южному ливанскому городу Набатиех, жертвами которого, как утверждается, стали два члена "Хезболлы", включая высокопоставленного офицера.

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Как сообщается, удар беспилотника был ответом на предыдущее нападение "Хезболлы" на военную базу, в результате которого были ранены три солдата ЦАХАЛа, один из них - тяжело. Это было частью серии трансграничных атак, произошедших в течение дня, что привело к эскалации напряженности на границе.

Сообщений о раненых после ракетного обстрела города Мерон в Верхней Галилее, расположенного южнее, чем большинство северных городов, подвергшихся ракетному обстрелу "Хезболлы" с 8 октября, не поступало.

С 8 октября силы, возглавляемые "Хезболлой", регулярно наносят удары по израильским населенным пунктам и военным постам вдоль границы. Это началось через день после того, как 7 октября палестинская группировка ХАМАС, совершила нападение, в результате которой на юге Израиля погибли 1200 человек и были похищены 253 человека. Хезболла" заявила, что ее атаки направлены на поддержку Газы в конфликте.

В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что ракетный удар был направлен на базу ЦАХАЛа в Эйн-Зейтиме и стал возмездием за предыдущую "сионистскую агрессию".