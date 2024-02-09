Складывающийся iPad может появиться первым.

Как сообщает издание The Information, компания Apple находится на предварительной стадии разработки двух прототипов складных iPhone в корпусе "моллюск". Если Apple решит продолжить работу над этими складными iPhone, то они появятся на рынке не раньше 2026 года.

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На сегодняшний день компаниям не удается преодолеть технические трудности, связанные со складными устройствами. Первый Samsung Galaxy Fold был печально известен тем, что между двумя половинками экрана оставался зазор, через который внутрь попадал мусор. Кроме того, дизайнеры Apple столкнулись с трудностями при разработке складного iPhone, который бы обладал неоспоримыми преимуществами по сравнению с текущим дизайном iPhone. Дополнительной проблемой является стремление инженеров сделать каждую сторону складного устройства такой же тонкой, как половина обычного iPhone, чтобы общая толщина в сложенном состоянии была примерно одинаковой. Однако нынешние технологии, сдерживаемые размерами аккумуляторов и ограничениями по дисплеям, еще не достигли этой цели.

Более вероятным представляется, что первым складным устройством от Apple может стать iPad, проект которого, по слухам, реализуется с 2020 года. Компания стремится предотвратить образование складок в центре складных дисплеев из-за многократного складывания. Также Apple якобы работает над тем, чтобы при раскрытии экран был абсолютно плоским, без выступов посередине.