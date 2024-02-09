Это решение было принято после неудачного контрнаступления Украины и напряженных отношений между Зеленским и Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отстранение от должности главнокомандующего войсками страны генерала Валерия Залужного. Это самая значительная военная реорганизация с момента начала СВО России почти два года назад.

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Решение было принято на фоне напряженных отношений между Зеленским и его высокопоставленным военным руководителем после неудачного контрнаступления Украины. В настоящее время страна борется с возрождающимся российским наступлением, нехваткой живой силы и боеприпасов, а также с задержкой помощи со стороны США в Конгрессе.

В сообщении в Telegram, отправленном незадолго до официального объявления, Зеленский рассказал, что у него состоялся разговор с Залужным о необходимом омоложении украинских вооруженных сил.

Залужного сменит Александр Сырский, который занимает должность командующего Сухопутными войсками Украины с 2019 года.

В четверг в своем Telegram-канале Залужный отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Он подчеркнул, что всем необходимо адаптироваться к новым реалиям. После важного и серьезного разговора с Верховным главнокомандующим было принято решение о необходимости изменения стратегии и подхода.

По словам двух источников, спекуляции по поводу отставки Залужного начались в Киеве на прошлой неделе, после того как его вызвали в офис президента и сообщили о его увольнении. Хотя офис Зеленского первоначально опроверг эти слухи, в четверг увольнение было официально подтверждено.