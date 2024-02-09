Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать свои интересы, но не будет вовлекать другие страны, включая Польшу и Латвию, в конфликт с Украиной

В недавнем интервью президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена до конца отстаивать свои интересы. Он уточнил, что Россия не намерена распространять свой конфликт с Украиной на другие страны, включая Польшу и Латвию.

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Это было первое общение Путина с американским журналистом с момента начала СВО России в Украину почти два года назад. Он заявил, что западные лидеры признали невозможность стратегической победы над Россией и обдумывают дальнейшие действия. Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству.

Кроме того, Путин выразил оптимизм по поводу возможности договориться об освобождении Эвана Гершковича, американского журналиста из Wall Street Journal. Гершкович уже почти год находится под стражей в России и в настоящее время ожидает суда по обвинению в шпионаже.

Эти комментарии были сделаны во время продолжительного интервью с ведущим консервативного ток-шоу Такером Карлсоном. Интервью, длившееся более двух часов, состоялось в Москве во вторник и транслировалось на сайте tuckercarlson.com.

На вопрос о возможности размещения российских войск в Польше, Путин ответил утвердительно только при условии нападения Польши на Россию. Он обосновал эту позицию тем, что у России нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в какой-либо другой стране.