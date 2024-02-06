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Filcenberg
Bloomberg: Пользователи не могут выполнить сброс настроек Apple Vision Pro без пароля разблокировки
Вместо этого необходимо вернуть устройство в компанию, чтобы пароль и данные были удалены

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По данным Bloomberg, компания Apple сообщила пользователям, забывшим пароль от Vision Pro, что они не могут просто сбросить настройки устройства, чтобы удалить пароль. Вместо этого необходимо вернуть устройство в Apple, чтобы компания удалила пароль и данные.

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Важно уточнить, что речь идет не о пароле Apple ID, а о пароле, который используется для разблокировки устройства и доступа к приложениям. Как правило, Vision Pro использует Optic ID для аутентификации пользователей с помощью распознавания глаз. Однако в некоторых ситуациях, например, после перезагрузки устройства, пользователю необходимо ввести свой пароль.

Для пользователей iPhone и iPad, если пароль устройства забыт, его можно подключить к компьютеру для восстановления настроек и данных. Хотя этот процесс приводит к потере данных, устройство можно настроить с нуля. Однако эта возможность недоступна для пользователей Vision Pro.

Одним из возможных объяснений этого может быть то, что Vision Pro не имеет порта для передачи данных, что не позволяет пользователям легко подключить его к компьютеру. Apple предлагает адаптер USB-C для Vision Pro, но он предназначен исключительно для целей разработки. В отличие от этого, часы Apple Watch позволяют пользователям легко сбросить все данные, если они забыли пароль.

Еще одно ограничение: хотя в Vision Pro есть блокировка активации, в них нет функции Find My. Ожидается, что Apple устранит эти ограничения в будущих обновлениях программного обеспечения.

#apple #apple vision pro #виртуальные очки #сброс
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