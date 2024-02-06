Роскосмос подтвердил, что Кононенко превзошел рекорд Падалки, проведя в космосе 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд

В воскресенье российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по самому длительному суммарному времени пребывания в космосе, превысив предыдущий рекорд в 878 суток, установленный его соотечественником Геннадием Падалкой, сообщает российская космическая корпорация. По данным Роскосмоса, Кононенко побил рекорд в 08:30 по Гринвичу. По прогнозам, к 5 июня он проведет в космосе в общей сложности 1 000 дней, а к концу сентября эта цифра увеличится до 1 110 дней.

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В интервью ТАСС с борта Международной космической станции (МКС), где он сейчас находится на орбите примерно в 263 милях (423 км) от Земли, Кононенко заявил, что главной мотивацией для него в космических полетах является не установление рекордов, а занятие любимым делом. Он выразил гордость за все свои достижения, но особенно гордится тем, что рекорд по самой большой общей продолжительности полета человека в космос до сих пор принадлежит российскому космонавту.

Роскосмос подтвердил, что 59-летний Кононенко превзошел Падалку, который провел в космосе 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд.

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На ранних этапах космической гонки Советский Союз поразил Запад тем, что в 1957 году первым запустил на орбиту Земли спутник "Спутник-1". Впоследствии, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Однако после распада Советского Союза в 1991 году российская космическая программа столкнулась с серьезными проблемами, вызванными нехваткой финансирования и коррупцией.