Этот всплеск был вызван неожиданным выпуском Huawei в августе прошлого года смартфона Mate 60 Pro с поддержкой 5G

Компания Huawei Technologies вернула себе позицию ведущего производителя смартфонов в Китае за первые две недели этого года, сообщает исследовательская фирма Counterpoint. Это событие обостряет конкуренцию с Apple, лидером отрасли в 2023 году, и другими значимыми отечественными конкурентами на крупнейшем в мире рынке мобильных телефонов.

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Согласно отчету аналитиков Counterpoint Ивана Лама и Чжана Мэнмэна, Huawei впервые вернула себе лидерство по продажам смартфонов в материковом Китае после того, как США ввели санкции против компании из Шэньчжэня в мае 2019 года, что привело к значительному спаду в ее ранее прибыльном бизнесе по производству телефонов.

Возрождение Huawei было вызвано неожиданным запуском в августе смартфона Mate 60 Pro 5G, оснащенного передовым процессором Kirin 9000S. Несмотря на санкции США в отношении технологий, этот процессор был разработан на местном уровне. Свою роль в этом возрождении сыграла и альтернатива Android - HarmonyOS. В отчете подчеркивается, что лояльность китайских потребителей в значительной степени способствовала успеху новых телефонов Huawei с поддержкой 5G.

Однако в отчете Counterpoint указывается, что Huawei продолжает сталкиваться с жесткой конкуренцией в материковом Китае со стороны Apple и крупных отечественных производителей смартфонов, включая Xiaomi, Oppo и Vivo, которые упорно выпускают высококлассные модели смартфонов.

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Высокий внутренний спрос на новые модели смартфонов Huawei с поддержкой 5G, даже спустя несколько лет после выпуска серии Mate 40 в октябре 2020 года, отражает повышенный интерес потребителей к обновлению телефонов. Это происходит на фоне стремления Пекина ослабить растущее давление долгов, дефляции и низкого уровня доверия.