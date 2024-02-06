Это решение принято на фоне борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными действиями, связанными с американской валютой

Восьми местным коммерческим банкам Ирака было запрещено проводить операции в долларах США. Эта мера, направленная на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег и другими видами незаконного использования американской валюты, была принята вскоре после визита высокопоставленного представителя Казначейства США.

Затронутым банкам запрещено участвовать в ежедневном аукционе по продаже долларов, проводимом центральным банком Ирака, который является ключевым источником твердой валюты для этой страны, зависящей от импорта. Эти меры являются частью более широких усилий США по предотвращению контрабанды валюты в соседнюю страну - Иран.

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Несмотря на то, что Ирак является уникальным союзником как США, так и Ирана, и имеет более 100 миллиардов долларов в американских резервах, он сильно зависит от доброй воли Вашингтона в обеспечении беспрепятственного доступа к своим нефтяным доходам и финансовым ресурсам.

Список банков, на которые наложен запрет, приводится в документе центрального банка, который был подтвержден официальным представителем банка. Среди них - Международный инвестиционный банк Ahsur, Инвестиционный банк Ирака, Союзный банк Ирака, Международный исламский банк инвестиций и развития Курдистана, банк Al Huda, исламский банк инвестиций и финансов Al Janoob, исламский банк Arabia и коммерческий банк Hammurabi.

Глава ассоциации частных банков Ирака, которая представляет пострадавшие банки, а также Ashur и Hammurabi, пока не ответили на просьбы о комментарии. В настоящее время предпринимаются попытки связаться с другими банками.

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Представитель Казначейства поблагодарил Центральный банк Ирака за его постоянные усилия по защите иракской финансовой системы от злоупотреблений, что привело к установлению законными иракскими банками международных связей через корреспондентские банковские отношения.