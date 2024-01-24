Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
США настаивают на паузе в Газе, поскольку Израиль несет большие потери
Вторник стал тяжелым днем для Израиля, который претерпел значительные потери в конфликте с ХАМАС

реклама

Во вторник Белый дом объявил, что его посланник активно участвует в дискуссиях, направленных на освобождение пленников в Газе и установление гуманитарной паузы в продолжающемся конфликте. Это произошло после того, как Израиль понес самые значительные потери среди солдат за более чем три месяца конфликта.

реклама

После подтверждения гибели 24 человек в результате двух отдельных инцидентов израильские официальные лица вновь заявили о неизменности своих военных целей против движения ХАМАС, управляющего Газой. В настоящее время предпринимаются усилия по освобождению более 100 пленников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что понедельник стал одним из самых сложных дней с начала войны, заявив: "В честь наших героев, ради наших жизней, мы не прекратим борьбу, пока не добьемся абсолютной победы".

Эйлон Леви, представитель израильского правительства, заявил, что не будет прекращения огня, если ХАМАС останется у власти и с пленниками в Газе. Это произошло после трансграничной атаки бойцов 7 октября, в результате которой погибли около 1200 израильтян.

Палестинские чиновники здравоохранения сообщили, что за последние 24 часа погибли по меньшей мере 195 палестинцев, в результате чего число погибших от израильских авиаударов и обстрелов достигло 25 490 человек. Есть опасения, что еще тысячи людей погребены под обломками.

День гибели солдат совпал с крупнейшей за месяц операцией израильских военных, направленной на захват оставшихся частей Хан-Юниса и окружение главного южного города Газы, который в настоящее время предоставляет убежище сотням тысяч перемещенных палестинцев.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил во вторник вечером, что израильские войска убили более 100 бойцов в западной части Хан-Юниса за последние 24 часа. Израиль утверждает, что в общей сложности уничтожил около 9 000 бойцов.

#израиль #хамас #израиль война #израиль и сектор газа #израиль и хамас #израиль и палестина #израиль и арабские страны #израиль и сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Израильский танк «Меркава» получил защиту от магнитных мин
Как хуситы Йемена рушат мировую экономику
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
30
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
39
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
+
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
2
В Белом доме допустили возможность отказа Запада от поддержки Украины вслед за США
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
174
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
36
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
4
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
76
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
8
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
7
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+

Сейчас обсуждают

Александр Пше
09:09
Тоже 3 года пользуюсь, абсолютно все устраивает, единственная причина поменять - лоханулся и случайно взял на 64гб и не стал менять, но это явно не проблема телефона
Poco x3 pro после 3 лет использования
Кирилл Торшин
09:08
Никогда винда *.rar открывать не умела!
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Илья Литвинов
09:07
Можно сделать, проблема не повторится
Poco x3 pro после 3 лет использования
Илья Литвинов
09:06
4к сделаю)
Poco x3 pro после 3 лет использования
Николай Кукушкин
08:57
Чувак, ты странный. У тебя запланированный будущий апгрейд видяхи - замена 3060 на 4060... Тебе 16 Гб ОЗУ достаточно, хотя их было мало уже 10 лет назад. Ты вообще по игровые компы говоришь, или про о...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Артём Николаев
08:51
Лол, минобороны не объявило, значит не было. И чем ты лучше ципсоты? Цветом флага?
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
Артём Николаев
08:46
16 ГБ где, алло?
Функции искусственного интеллекта Galaxy S24 будут доступны и на других устройствах
funnyguyyar
08:43
Через пару лет будет писать, что 5700х это дно и не тянет даже сапера
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
deema35
08:43
Здесь интересней другое, за 2 месяца до биткойн-ETF курс активно рос. То есть кто-то знал об этом и активно закупался биткоинами. А когда произошло одобрение американскими властями биткойн-ETF, пришло...
Курс биткоина балансирует около 40000$
Артём Николаев
08:40
Да, это не разумно, особенно когда нет ответа на "пять почему", а просто обезьянье "хочу". Я без оскорблений, а про способ принятия решений. У всего должен быть смысл. В ваших терминах логичнее купить...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем