Вторник стал тяжелым днем для Израиля, который претерпел значительные потери в конфликте с ХАМАС

Во вторник Белый дом объявил, что его посланник активно участвует в дискуссиях, направленных на освобождение пленников в Газе и установление гуманитарной паузы в продолжающемся конфликте. Это произошло после того, как Израиль понес самые значительные потери среди солдат за более чем три месяца конфликта.

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После подтверждения гибели 24 человек в результате двух отдельных инцидентов израильские официальные лица вновь заявили о неизменности своих военных целей против движения ХАМАС, управляющего Газой. В настоящее время предпринимаются усилия по освобождению более 100 пленников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что понедельник стал одним из самых сложных дней с начала войны, заявив: "В честь наших героев, ради наших жизней, мы не прекратим борьбу, пока не добьемся абсолютной победы".

Эйлон Леви, представитель израильского правительства, заявил, что не будет прекращения огня, если ХАМАС останется у власти и с пленниками в Газе. Это произошло после трансграничной атаки бойцов 7 октября, в результате которой погибли около 1200 израильтян.

Палестинские чиновники здравоохранения сообщили, что за последние 24 часа погибли по меньшей мере 195 палестинцев, в результате чего число погибших от израильских авиаударов и обстрелов достигло 25 490 человек. Есть опасения, что еще тысячи людей погребены под обломками.

День гибели солдат совпал с крупнейшей за месяц операцией израильских военных, направленной на захват оставшихся частей Хан-Юниса и окружение главного южного города Газы, который в настоящее время предоставляет убежище сотням тысяч перемещенных палестинцев.

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Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил во вторник вечером, что израильские войска убили более 100 бойцов в западной части Хан-Юниса за последние 24 часа. Израиль утверждает, что в общей сложности уничтожил около 9 000 бойцов.