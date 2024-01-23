В результате оползня в Китае погибли 25 человек, 19 человек числятся пропавшими без вести, а троих удалось спасти

Число жертв оползня в юго-западном регионе Китая возросло до 25 человек. Более 1000 спасателей тщательно прочесывают завалы в горной деревне в поисках выживших.

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Спасатели на месте катастрофы в Ляншуй сообщили о нестабильной почве, пишут местные СМИ со ссылкой на Reuters. Спасатели сталкиваются с суровыми погодными условиями, включая низкие температуры и снегопады.

После схода оползня, который произошел в понедельник утром, китайское государственное телевидение подтвердило гибель 25 человек, 19 человек числятся пропавшими без вести, а трое спасены, о чем также сообщило агентство Reuters.

Поисково-спасательные работы, которые были временно приостановлены в связи с предупреждением о возможном сходе оползня, возобновились во вторник.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в операции участвуют более 1 000 спасателей. Двое пострадавших, спасенных в понедельник, в настоящее время проходят реабилитацию в местной больнице.

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Согласно предварительному расследованию местных экспертов, проведенному государственным информационным агентством Синьхуа, оползень был спровоцирован обвалом крутого участка скалы. Обрушившийся массив имеет около 330 футов в ширину, 200 футов в высоту и в среднем 20 футов в толщину. Причина первоначального обвала не уточняется.