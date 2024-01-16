Иранские Стражи революции нанесли удар баллистическими ракетами по разведбазе Моссада на севере Ирака

В понедельник иранские Стражи революции запустили баллистические ракеты по разведбазе Моссад на севере Ирака, и по группировкам "антииранскими террористическими группами" в Сирии. Эти действия свидетельствуют о дальнейшей эскалации военных действий, повышая риск возникновения более широкого регионального конфликта.

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Соединенные Штаты раскритиковали эти удары.

Иранские силы заявили, что в результате их полуночного ракетного удара в Ираке был уничтожен, по их словам, "один из главных штабов разведки" Израиля в Эрбиле, столице полуавтономного Курдистана. Они заявили, что это был ответ на израильские атаки, в результате которых погибли командиры иранской стражи революции и члены иранского фронта сопротивления.

В понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, в котором утверждалось, что этот штаб играл важную роль в организации шпионских операций и планировании террористической деятельности в регионе и Иране.

КСИР также заявил, что его целью были несколько объектов в Эрбиле, в том числе, по его словам, "места расположения иранских оппозиционных групп".

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Согласно заявлению, опубликованному в начале вторника Советом безопасности Курдистана, в результате нападения погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и еще шесть получили ранения.