Samsung приняла решение обеспечить семь лет обновлений для владельцев Galaxy S24

Компания Samsung приняла решение, которое будет иметь последствия для пользователей Galaxy и всей индустрии смартфонов.

Джастин Диас из Android Headlines сообщил, что Samsung намерена обеспечить семь лет обновлений для владельцев Galaxy S24. Остается неясным, относится ли это к семи годам обновлений версии Android или просто к семи годам обновлений безопасности. В любом случае, это значительное улучшение по сравнению с четырьмя годами обновлений, которые Samsung сейчас предоставляет для своих флагманов и ключевых смартфонов.

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Когда Google выпустила телефоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в октябре 2023 года, она расширила окно поддержки Android до семи лет, неявно бросив вызов остальным производителям. Независимо от того, было ли это частью плана или ответом на шаг Google, похоже, что Samsung готовится ответить на этот вызов.

Бенефициарами этого шага станут не только владельцы Samsung. Поскольку Samsung является одним из крупнейших производителей Android и выступает за семилетнюю поддержку "материнского корабля", остальные участники отрасли, вероятно, почувствуют усиление давления, чтобы последовать его примеру.

Одно из ключевых сообщений, которое, как ожидается, донесет Samsung, - это производительность и мощность серии Galaxy S24. Это, несомненно, будет связано с возможностями искусственного интеллекта в телефонах (и в облаке), но это также будет применимо ко всей экосистеме приложений и игр Galaxy. Максимальное использование аппаратного обеспечения имеет решающее значение.

Именно здесь на первый план выходит охлаждение. Хотя Samsung и не прибегает к экстремальным мерам, характерным для чисто игровых телефонов, которые включают активное охлаждение, вентиляторы и вентиляционные отверстия, южнокорейская компания включила в новые телефоны более мощное охлаждение. Последние подробности подтверждают ранее просочившуюся информацию о более крупной испарительной камере во всех трех моделях, а также некоторые конкретные цифры: Galaxy S24, как ожидается, будет в 1,5 раза больше, S24+ - в 1,6 раза, а S24 Ultra - в 1,9x.

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Чем холоднее работают чипы, тем выше их производительность. Любые требования к стабильной производительности (например, в популярных игровых играх, таких как Genshin Impact или Call Of Duty) будут в значительной степени зависеть от постоянного охлаждения.