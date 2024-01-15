Пользователи YouTube обнаружили, что скорость буферизации видео на сайте снизилась, возможно, из-за дополнительных мер, принятых Google для борьбы с блокировщиками рекламы

Появились признаки того, что Google, возможно, ввел дополнительную меру по борьбе с блокировщиками рекламы на YouTube. Вслед за замедлением скорости загрузки YouTube для пользователей с "адблокерами" и появлением всплывающих окон, сообщающих о том, что блокировщики рекламы запрещены YouTube, похоже, что скорость буферизации видео на сайте также может быть снижена.

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Пользователи сообщают, что буфер видео заполняется медленнее, чем обычно, что потенциально может привести к перебоям в воспроизведении видео на YouTube. Другими словами, видео может приостанавливаться, поскольку буферу необходимо загрузить больше контента, чтобы видео продолжило воспроизведение.

Эта проблема возникает даже на высокоскоростных соединениях. Пользователи, которые отключили блокировщик рекламы, чтобы воспроизвести видео, отметили, что скорость буферизации вернулась в норму.

Компания Google пока не дала комментариев по этому поводу. Предыдущие меры затронули только часть пользователей YouTube, использующих блокировщики рекламы, а не всю пользовательскую базу.

Чтобы определить, затронули ли они вас, попробуйте воспроизвести видео на YouTube и понаблюдайте за буфером. Если буферизация кажется медленной или замедленной, возможно, вы подвержены этой проблеме. У тех, кто пострадал, воспроизведение видео в конце концов догонит буфер, что приведет к остановке воспроизведения.

Один из способов проверить, намеренно ли Google замедляет буфер видео, - отключить блокировщик контента и воспроизвести видео.

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Похоже, что эта проблема может коснуться даже подписчиков YouTube Premium, использующих блокировщик рекламы. Отключение блокировщика рекламы на YouTube должно решить эту проблему.