Конфликт между Израилем и ХАМАС длится уже 100 дней с момента нападения ХАМАС 7 октября

В воскресенье израильские танки и самолеты нанесли удары по южным и центральным районам Газы, отметив 100-й день конфликта с момента нападения, инициированного бойцами ХАМАС 7 октября. В нескольких районах велись интенсивные перестрелки.

На протяжении трех дней подряд прерывалась связь и интернет, что затрудняло работу служб скорой помощи и неотложной помощи в пострадавших от конфликта районах.

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Основной очаг конфликта находился в южном городе Хан-Юнис, где, по заявлению ХАМАС, его бойцы подбили израильский танк. Дополнительные боевые действия велись в Аль-Бурейдже и Аль-Магази в центральной части Газы, где, по сообщениям военных, погибли несколько бойцов.

Военные также заявили, что уничтожили несколько ракетных шахт, используемых ХАМАС для атак на Израиль. Демонстрируя свои ракетные возможности, ХАМАС запустил новую порцию ракет по израильскому городу Ашдод, расположенному в 40 км от него. Сообщений о жертвах не поступало.

За последние 24 часа министерство здравоохранения Газы сообщило о 125 погибших и 265 раненых, в результате чего общее число погибших с начала конфликта достигло почти 24 000 человек, а более 60 000 получили ранения.

Во время видеоконференции в Стамбуле лидер ХАМАС Исмаил Хания положительно оценил атаку бойцов группировки 7 октября, которые штурмовали израильские поселения вокруг сектора Газа, в результате чего погибло более 1200 человек и было захвачено около 240 пленников, согласно израильским сообщениям.

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Хания заявил: "Мы не ищем войны. Мы - искатели свободы", приписав нападение, в частности, длительной израильской блокаде сектора Газа, который находится под контролем ХАМАС с 2007 года.