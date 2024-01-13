Индийский истребитель Rafale 4,5-го поколения и китайский истребитель 5-го поколения FC-31 были сравнены газетой EurAsian Times

Газета EurAsian Times провела сравнение между индийским Rafale, истребителем поколения 4,5 от французской компании Dassault Aviation, и FC-31, истребителем 5-го поколения, разрабатываемым Шеньянской авиастроительной корпорацией.

На первый взгляд, оба самолета представляют собой двухмоторные многоцелевые истребители с одноместной кабиной.

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Ходили слухи о заинтересованности Пакистана в приобретении FC-31. Однако из-за ограниченных экономических ресурсов Исламской Республики и необходимости замены устаревших F-16 и Mirage китайский истребитель представляется единственным приемлемым вариантом. Пакистанский парк JF-17 также, как сообщается, испытывает технические трудности. FC-31 еще не поступил на вооружение ВВС НОАК, но ВВС Пакистана официально выразили свою заинтересованность.

Маршал авиации Анил Хосла в отставке, бывший заместитель главнокомандующего ВВС Индии, назвал это "браком по расчету". Он заявил газете EurAsian Times, что продажа Пакистану позволит Китаю продемонстрировать возможность экспорта своих самолетов. Присутствие самолета в составе PAF предоставит китайскому производителю бесплатный испытательный полигон. Одновременно это позволит Пекину усилить контроль над Исламабадом, увеличив их зависимость.

Философия дизайна Rafale (что переводится как "Порыв ветра") компании Dassault заключается в максимальном увеличении огневой мощи истребителя. Rafale - один из самых совершенных истребителей, находящихся в настоящее время в эксплуатации, и предназначен для выполнения многоцелевых задач.

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Он способен выполнять семь типов задач - противовоздушная оборона, превосходство в воздухе, охрана воздушного пространства, разведка, ядерное сдерживание, точные удары с воздуха по земле, ближняя воздушная поддержка, противокорабельные атаки.