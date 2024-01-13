Группа археологов обнаружила обширную сеть древних городов в Амазонии, возраст которых оценивается в 2 500 лет

Группа археологов обнаружила в глубине тропических лесов Амазонки обширную сеть древних городов, возраст которых оценивается в 2 500 лет.

Эти доиспанские поселения, обнаруженные в долине Упано в Амазонии, Эквадор, в восточных предгорьях Анд, были высокоорганизованными, с широкими улицами, длинными и прямыми дорогами, площадями. Результаты исследования были опубликованы в четверг в журнале Science.

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Это открытие, представляющее собой самую раннюю и обширную городскую сеть из построенных и раскопанных на сегодняшний день объектов в Амазонии, стало кульминацией более чем двух десятилетий исследований, проведенных в этом регионе командой из Франции, Германии, Эквадора и Пуэрто-Рико.

Процесс исследования начался с полевых работ, за которыми последовало применение метода дистанционного зондирования, известного как обнаружение света и дальность, или лидар. Этот метод использует лазерное излучение для выявления структур под густым пологом деревьев.

Стефен Ростен, ведущий автор исследования, археолог и директор отдела исследований Национального центра научных исследований Франции (CNRS), назвал открытие выдающимся.

Ростейн объяснил, что лидар обеспечил всесторонний обзор региона, что позволило в полной мере оценить масштаб объектов. Он добавил, что с его помощью была обнаружена "полная паутина" раскопанных дорог. Он назвал использование лидара важнейшим элементом их исследования.

Ростейн отметил, что у первых обитателей этого района, живших здесь 3 000 лет назад, были небольшие разбросанные дома.

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Однако примерно между 500 г. до н. э. и 300-600 гг. н. э. представители культуры Киламопе и более поздней культуры Упано начали возводить курганы и располагать свои дома на земляных платформах, как утверждают авторы исследования. Эти платформы располагались вокруг низкой квадратной площадки.