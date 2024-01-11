Ракета "Томагавк", производимая компанией Raytheon, имеет большую дальность и может поражать цели на расстоянии до 1610 км

Главнокомандующий Военно-морскими силами России Николай Евменов выразил обеспокоенность угрозой национальной безопасности России со стороны американских военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк". Эти американские корабли, развернутые по всему миру, способны нанести мощный удар по целям в большинстве регионов России.

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"Томагавк", высокоточная ракета большой дальности, может запускаться с американских кораблей и подводных лодок. Производимая оборонной корпорацией Raytheon, она может точно поражать цели на расстоянии до 1610 км. США, на вооружении которых находятся тысячи этих ракет, использовали их более 2300 раз в боевых ситуациях, в том числе в Сирии.

Ракета "Томагавк" имеет несколько вариантов, включая недавно модернизированную серию Block V. У России также есть свои крылатые ракеты, например, "Калибр", запускаемые с подводных лодок или кораблей, которые она часто использует для обстрела ВМС Украины из акватории Черного моря.

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Напряженность в отношениях между Россией и США в настоящее время достигла пика, поскольку США являются основным поставщиком военной помощи Украине после СВО России. Несмотря на то, что американские ВМС рассредоточены по различным глобальным горячим точкам, они по-прежнему являются внушительной морской силой. И наоборот, в то время как подводный флот России является мощным, его надводный флот, по мнению западных экспертов, сократился, а продолжающаяся СВО на Украине оказывает влияние на военно-морской потенциал Москвы.