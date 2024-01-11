‘Кстати, НАТО мертво", - добавил бывший (и потенциальный будущий) президент США на частной встрече.

В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп, как сообщается, в частной беседе передал председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США не будут оказывать помощь ЕС в случае военного нападения.

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Эту информацию передал еврокомиссар Франции Тьерри Бретон. Во время мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе Бретон рассказал, что этот обмен мнениями произошел на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он присутствовал.

По словам Бретона, Трамп заявил, что НАТО устарело, и выразил намерение вывести США из альянса. Также Трамп якобы заявил, что Германия должна заплатить ему 400 миллиардов долларов из-за неоплаченных расходов на оборону.

Эта информация появилась всего за несколько дней до намеченного на 15 января в Айове собрания избирателей Республиканской партии, которое знаменует собой начало кампании Трампа по выдвижению его кандидатуры на пост президента США на очередной срок. Среди других кандидатов - губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которые значительно отстают от Трампа по опросам общественного мнения.

В Брюсселе широко распространено беспокойство по поводу возможного возвращения Трампа на пост президента США.

Бретон, отвечающий за промышленную политику и оборонную программу ЕС, выступал за то, чтобы Евросоюз повысил свой потенциал самообороны в ответ на СВО России на Украине. Недавно он предложил создать фонд в размере 100 миллиардов евро для увеличения производства оружия внутри блока.

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Бретон назвал потенциальное возвращение Трампа важным сигналом тревоги, подчеркнув, что ЕС должен быть готов к любому развитию событий.