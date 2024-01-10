В ходе своего визита Зеленский планирует провести переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром и спикером Сейма.

10 января, утром в среду, Зеленский прибыл в Вильнюс, столицу Литвы. Этот визит в прибалтийскую страну, оказывающую значительную помощь Украине был неожиданным.

Во время своего визита президент Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседа, премьер-министром и спикером Сейма. Также ожидается, что он пообщается с представителями различных политических фракций и членами украинской общины.

реклама

Как сообщил президент Зеленский в своем Twitter, на повестке дня - вопросы безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а также дальнейшей координации европейской поддержки.

Как сообщает AFP, этот балтийский тур является первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского в этом году.

Визит проходит на фоне колебаний поддержки со стороны других союзников Киева, спустя почти два года после СВО России. В последние недели Украина подверглась интенсивным обстрелам со стороны России по стратегическим объектам.

Президент Зеленский выступает за постоянную военную поддержку со стороны союзников и в прошлом месяце провел личные переговоры с официальными лицами из США, Германии и Норвегии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако пакет помощи ЕС на сумму 50 миллиардов евро (около 55 миллиардов долларов) застопорился в Брюсселе из-за вето Венгрии. Одновременно в Конгрессе США возникли разногласия по вопросу о выделении дополнительной помощи Украине.