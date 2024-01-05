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Filcenberg
США нанесли удар по лидеру иракского ополчения в Багдаде
Считается, что лидер иракского ополчения, подтвержденный нейтрализованным, несет ответственность за нападения на войска США

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В четверг в результате удара беспилотника в Багдаде погибли четыре человека, включая высшего командира, которые были членами иракской группировки ополчения, связанной с Ираном. Об этом сообщили The Associated Press и Reuters.

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Американский чиновник подтвердил Fox News, что США стоят за ударом, который был направлен на лидера иракского ополчения в Багдаде, считающегося ответственным за нападения на американские войска.

Он уточнил, что речь идет о высокоточном ударе по автомобилю, а не по целому объекту, как утверждалось в некоторых сообщениях. Удар был нанесен по лидеру Харакат Хезболла аль-Нуджаба, шиитской военной группировки в Ираке.

В заявлении американского военного чиновника говорится: "Соединенные Штаты продолжают принимать меры по защите наших сил в Ираке и Сирии, устраняя угрозы, с которыми они сталкиваются".

Известно, что Харакат Хезболла аль-Нуджаба имеет связи с Силами народной мобилизации Ирака (PMF), коалицией ополченцев, которая номинально находится под контролем иракских военных.

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ЧВФ опубликовали заявление, в котором сообщили, что среди убитых в результате удара был заместитель главы их операций в Багдаде Муштак Талеб аль-Саиди, также известный как "Абу Таква". Как сообщает AP, ЧВФ объяснил этот удар "жестокой американской агрессией".

#сша #иран #хезболла #ирак #багдад
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