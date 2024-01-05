Германия, Нидерланды, Испания и Румыния заключили контракт на закупку до 1000 зенитных ракет Patriot

Европейские страны заказали до 1000 зенитных ракет Patriot в ответ на возобновление российских авиаударов по ключевым городам Украины.

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В закупке, осуществляемой при содействии НАТО по поддержке и закупкам, участвуют Германия, Нидерланды, Испания и Румыния. Агентство заключило контракт на производство и поставку оружия на сумму 5,5 миллиарда долларов с компанией COMLOG, совместным предприятием немецкой компании MBDA и американской фирмы RTX, ранее известной как Raytheon Technologies.

Согласно условиям контракта, если будут использованы все опции, четыре страны совместно приобретут до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles. Сроки поставки не уточняются.

Томас Готтшильд, управляющий директор MBDA в Германии, заявил в пресс-релизе от 3 января, что этот контракт укрепляет промышленный и военный потенциал в Европе. Объем заказа позволит MBDA создать в Германии производство ракет Patriot, а также значительное количество субкомпонентов.

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Готтшильд отметил, что предприятие COMLOG - единственное за пределами Соединенных Штатов, которое производит ракеты Patriot. Однако в заявлении НАТО говорится, что COMLOG расширит возможности производства тактических ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles, также известных как GEM-T, в Европе.