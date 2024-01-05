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Китайские воздушные шары летают над Тайванем второй день подряд
Цель неясно, но сообщается, что на объектах нет оборудования для аудиовизуальной записи

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Второй день подряд над Тайванем наблюдаются полеты воздушных шаров из Китая, сообщило в среду министерство обороны острова.

Во вторник четыре воздушных шара были обнаружены пересекающими срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от авиабазы Чинг Чуан Канг в Тайчжуне. Три из этих шаров пролетели прямо над островом на высоте от 3 659 до 6 706 метров.

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Эти шары пролетели через центральную часть Тайваня в северо-восточном направлении, после чего исчезли из виду.

Официальный представитель Министерства обороны сообщил Kyodo News, что военные бдительно следят за неопознанными плавающими объектами, входящими в воздушное пространство Тайваня. Операторы гражданских самолетов уведомлены, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Министерство сообщило, что в понедельник два воздушных шара пересекли срединную линию, причем один пролетел над Тайванем. Сообщения о подобных наблюдениях воздушных шаров в Тайваньском проливе начали поступать в прошлом месяце.

Хотя точное назначение этих воздушных шаров министерству неизвестно, министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг ранее предположил, что они могут использоваться для мониторинга погоды, учитывая отсутствие аудиовизуального записывающего оборудования.

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Пекин, утверждающий, что Тайвань является неотъемлемой частью его территории, в последние годы усилил военное давление на остров. При этом его самолеты и корабли игнорируют границу по срединной линии - демаркацию, которая взаимно соблюдалась на протяжении десятилетий.

#тайвань #тайваньский конфликт #тайвань китай
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