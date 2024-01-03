Израиль готовится защищаться от обвинений в геноциде палестинцев в высшем суде ООН

Израиль готовится к защите в высшем суде ООН от обвинений в геноциде палестинцев в Газе, сообщили во вторник официальные лица. Ожидается, что это дело станет значительным событием в международном праве.

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Дело было инициировано Южной Африкой в пятницу в Гаагском международном суде в Нидерландах. Они утверждали, что действия израильских военных против ХАМАС привели к гибели, разрушениям и гуманитарному кризису в Газе, что квалифицируется как геноцид в соответствии с международным правом. Южная Африка обратилась в суд с просьбой обязать Израиль прекратить атаки в Газе.

Израиль редко участвует в международных судебных процессах, часто отвергая ООН и международные трибуналы как предвзятые и несправедливые. Решение ответить на обвинение указывает на то, что правительство опасается потенциального ущерба для своей репутации.

Обвинение в геноциде напрямую бросает вызов национальной идентичности Израиля. Израиль воспринимает себя как гарантию защиты евреев после Холокоста, в результате которого погибло 6 миллионов евреев. Глобальная поддержка создания Израиля в Палестине в 1948 году была в значительной степени обусловлена возмущением военными преступлениями нацистов.

В том же году мировыми державами была создана конвенция против геноцида с целью предотвращения подобных ужасов.

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Эйлон Леви, сотрудник администрации премьер-министра Израиля, обвинил Южную Африку в предоставлении "политической и юридической защиты" движению ХАМАС после его атаки 7 октября, которая спровоцировала израильскую кампанию.