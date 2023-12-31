Президент Хавьер Милей выполнил предвыборное обещание и отменил решение страны о вступлении

Президент Аргентины Хавьер Милей официально сообщил представителям БРИКС о своем решении отказаться от запланированного приема Аргентины в альянс. Об этом стало известно в пятницу.

Милей заявил, что нынешние обстоятельства не благоприятствуют тому, чтобы Аргентина стала полноправным членом блока.

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БРИКС, объединение стран G20, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в августе объявило о включении шести новых членов.

Принятие Аргентины, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов в блок должно было начаться с 1 января 2024 года. В настоящее время на страны БРИКС приходится около 40% населения планеты и более четверти мирового ВВП. Интерес к вступлению в блок проявляют до 14 стран, в основном из Азии, Африки и Ближнего Востока.

В письмах, подписанных Милеем и распространенных многими СМИ, говорилось, что членство Аргентины "на данном этапе нецелесообразно". Однако Милей заявил о своей готовности провести переговоры с каждым из пяти лидеров БРИКС.

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Милей, либертарианский аутсайдер, вступил в должность в этом месяце после решительной победы над традиционными политическими партиями Аргентины. Во время своей предвыборной кампании он обещал не вступать в БРИКС.