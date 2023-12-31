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Filcenberg
CENTCOM: Выпущенная из Йемена ракета поразила торговое судно в Красном море
Контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил о попадании ракеты, но никто не пострадал, и судно осталось работоспособным

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В субботу, патрулируя Красное море, американский эсминец перехватил две баллистические ракеты, запущенные из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Эти действия были предприняты в ответ на сообщение о ракетном ударе по торговому судну, как заявили американские власти.

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Центральное командование США сообщило, что контейнеровоз Maersk Hangzhou, принадлежащий Дании, но работающий под сингапурским флагом, сообщил о попадании ракеты в южную часть Красного моря в 20:30 по местному времени. Несмотря на инцидент, никто не пострадал, и судно осталось работоспособным, как говорится в сообщении CENTCOM в социальных сетях.

По данным CENTCOM, в процессе оказания помощи судну Maersk Hangzhou корабль USS Gravely успешно нейтрализовал две противокорабельные ракеты, запущенные из Йемена. Эти ракеты, по-видимому, были нацелены на корабли USS Gravely и USS Laboon, которые реагировали на инцидент с судном Maersk Hangzhou.

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Боевая группа хуситов, поддерживаемая Ираном и контролирующая значительную часть Йемена, нацелилась на коммерческие суда в Красном море. Эта деятельность продолжается с момента вторжения войск ХАМАС в Израиль 7 октября, которое привело к гибели не менее 1200 человек и положило начало продолжающемуся конфликту между Израилем и ХАМАС.

#йемен #красное море #йеменские хуситы
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