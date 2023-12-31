Ким Чен Ын заявил о запуске трех новых военных спутников-шпионов и увеличении ядерного арсенала страны

Ким Чен Ын объявил о планах запустить еще три военных спутника-шпиона, увеличить ядерный арсенал страны и внедрить передовую беспилотную боевую технику в 2024 году. Это заявление было сделано во время важнейшего заседания Рабочей партии, на котором обсуждались государственные задачи на следующий год. Государственные СМИ сообщили об этих событиях в воскресенье.

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Заявления Кима свидетельствуют о продолжении испытаний оружия, чтобы укрепить свои позиции в будущих дипломатических контактах, особенно в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

Некоторые наблюдатели предполагают, что Ким может предложить прекратить испытания в Северной Корее и предпринять другие незначительные шаги по денуклеаризации в обмен на снятие санкций. Однако нет никаких признаков того, что он готов полностью отказаться от своей прогрессирующей программы создания ядерного оружия.

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Ким заявил, что действия США и их союзников против Северной Кореи в этом году не имеют аналогов и ставят Корейский полуостров на грань ядерного конфликта. Ким также подчеркнул настоятельную необходимость ускорить усилия по достижению превосходного потенциала военного реагирования и всесторонней военной готовности для эффективного противодействия любым провокациям со стороны противников. Об этом сообщило Центральное агентство новостей Кореи.