Производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль с названием SU7

Xiaomi, в четверг представил свой первый электромобиль, заявив о своем стремлении войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей.

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Седан, получивший название SU7 (SU означает Speed Ultra), является долгожданной моделью. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь высоко оценил технологию "электромотора", заявив, что она позволяет достичь скорости разгона, превосходящей показатели электромобилей Tesla и Porsche.

Однако запуск автомобиля происходит в непростое время для китайского автомобильного рынка, крупнейшего в мире, который борется с избыточным предложением и снижением спроса, что приводит к острой ценовой конкуренции.

Несмотря на эти проблемы, Лэй Цзюнь сформулировал амбициозные цели во время презентации. Он заявил: "В ближайшие 15-20 лет, благодаря усердным усилиям, мы намерены войти в пятерку ведущих мировых автопроизводителей и тем самым поднять всю автомобильную промышленность Китая".

Далее он упомянул о планах по созданию "автомобиля мечты, который сможет соперничать с Porsche и Tesla".

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Ожидается, что SU7 привлечет покупателей благодаря интегрированной операционной системе, которая используется в популярных телефонах и других электронных устройствах Xiaomi. Такая интеграция позволит водителям без труда получать доступ к существующему набору мобильных приложений компании.