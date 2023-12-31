Комета 12P имеет диаметр 18,6 мили и содержит газ и лед

Крупная комета, которую называют "кометой дьявола" из-за ее рогатого вида, движется по траектории в сторону Земли и, согласно прогнозам, в ближайшие дни взорвется.

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Комета, получившая обозначение 12P, имеет диаметр 18,6 мили и содержит значительное количество газа и льда. На ней есть криовулкан - тип жерла, который ведет себя как вулкан, извергаясь при контакте с солнечным светом. Эти извержения происходят с регулярным интервалом в 15 дней, и ожидается, что следующее произойдет в пятницу или субботу.

Ник Джеймс, член Британской астрономической ассоциации, сообщил сайту Spaceweather.com, что последние вспышки происходят с периодичностью в 15 дней и, возможно, еще одна не за горами.

Ричард Майлз, также член Британской астрономической ассоциации, сравнил ее с "Old Faithful", заявив, что у кометы 12P есть суперкриогейзер, который извергается после восхода солнца в месте ее нахождения.

Предыдущие извержения приводили к появлению у кометы рогов, хотя в последние дни они стали менее заметны. Для наблюдения за рогами и извержениями требуется телескоп, но к весне они должны быть видны невооруженным глазом.

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Несмотря на тревожную перспективу большой взрывающейся кометы, направляющейся к Земле, у жителей Земли нет причин для беспокойства. Координационное управление планетарной обороны НАСА управляет программой Asteroid Watch, которая отслеживает все потенциальные угрозы для Земли. Каталог программы настолько сложен, что позволяет отслеживать опасность на сотни лет вперед.