реклама
Самолет Ан-24 советских времен с 30 пассажирами совершил аварийную посадку на замерзшую реку вблизи аэропорта на дальнем востоке России в четверг. Транспортная прокуратура объяснила инцидент ошибкой пилота.
Самолет, принадлежащий компании "Polar Airlines", благополучно приземлился на реку Колыма в районе Зырянки в Якутии, сообщили в прокуратуре.
реклама
Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявил, что, по первоначальной информации, причиной авиационного инцидента стала ошибка, допущенная экипажем при пилотировании самолета.
Прокуратура опубликовала снимки самолета на замерзшей реке. Газета "Известия" также опубликовала фотографии высадки пассажиров.
Авиакомпания "Polar Airlines" распространила краткое заявление, в котором говорится, что самолет Ан-24 упал за пределами взлетно-посадочной полосы аэропорта "Зырянка".
Авиакомпания подтвердила, что пострадавших в результате инцидента нет.