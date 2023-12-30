Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Байден предупреждает, что американские военные могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией
Это заявление было сделано в ответ на массированный воздушный обстрел российскими силами стратегических объектов

реклама

Президент США Джо Байден выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться непосредственно вовлеченными в конфликт с Россией, если та одержит верх в конфликте против Украины.

реклама

Это заявление было сделано в ответ на массированный воздушный обстрел стратегических объектов Украины в пятницу. По словам представителей киевских военно-воздушных сил, по территории страны было выпущено около 110 ракет. Как сообщает Reuters, официальные лица Украины подтвердили, что в результате атаки погибло по меньшей мере 30 военных и еще 120 получили ранения.

Байден в заявлении, опубликованном в пятницу, отметил, что Россия осуществила самую значительную воздушную атаку на Украину с начала СВО. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Война, продолжающаяся уже 22 месяца, привела к эскалации напряженности между Россией и членами НАТО, которые поддерживают сопротивление Украины, оказывая ей значительную военную помощь и поставляя оружие. Однако поддержка Киева начала ослабевать в некоторых странах, в том числе и в США, где законодатели-республиканцы препятствуют выделению дополнительных средств Украине, если не будет достигнуто соглашение, которое также увеличит помощь американской иммиграционной системе.

#россия #украина #сша #байден
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
19
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
17
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
23
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
7
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
6
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14

Сейчас обсуждают

linux4ever
17:30
Посмотри сколько времени между работает над памятью и релизом. 5 лет.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
dagnoparte
17:29
Патенты это зло! Мало того что они делают всё дороже и менее доступно для большинства населения, так ещё к тому же сдерживают развитие человечества
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
Китя.
17:28
Тебе писал что Samsung работает над памятью DDR6. и памятью для видео карты 5090 для неё Samsung разрабатывает сверх скоростную Память GDDR7. Как карту 5090 на полке увидишь не забудь купить операти...
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
NOFX
17:26
Совершенно верно!
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
linux4ever
17:24
Ну сделала же и ножки местами не меняла, как это любят делать голубцы.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Китя.
17:21
Память DDR6 Запланирована дорожной картой Samsung.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Truth Sееker
17:21
Ватники склонны к конспирологии. Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы. Тем п...
RT: Удар по Белгороду 30 декабря был нанесён для поднятия упавшего духа солдат и офицеров ВСУ
linux4ever
17:20
Но ты уже решил что оно будет на DDR6, хотя слухи о ней на уровне журналистов. Так-то AMD не выкидывает сокет на уровне одного поколения памяти. Было конечно одно исключение - Athlon 64, но там совсем...
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
linux4ever
17:18
Журналистами запланированы?
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Truth Sееker
17:17
⚡️В гостинице «Донбасс Палас» погиб некий военкор. Имя его не сообщается.
В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли центр Донецка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем