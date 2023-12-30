Это заявление было сделано в ответ на массированный воздушный обстрел российскими силами стратегических объектов

Президент США Джо Байден выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться непосредственно вовлеченными в конфликт с Россией, если та одержит верх в конфликте против Украины.

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Это заявление было сделано в ответ на массированный воздушный обстрел стратегических объектов Украины в пятницу. По словам представителей киевских военно-воздушных сил, по территории страны было выпущено около 110 ракет. Как сообщает Reuters, официальные лица Украины подтвердили, что в результате атаки погибло по меньшей мере 30 военных и еще 120 получили ранения.

Байден в заявлении, опубликованном в пятницу, отметил, что Россия осуществила самую значительную воздушную атаку на Украину с начала СВО.

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Война, продолжающаяся уже 22 месяца, привела к эскалации напряженности между Россией и членами НАТО, которые поддерживают сопротивление Украины, оказывая ей значительную военную помощь и поставляя оружие. Однако поддержка Киева начала ослабевать в некоторых странах, в том числе и в США, где законодатели-республиканцы препятствуют выделению дополнительных средств Украине, если не будет достигнуто соглашение, которое также увеличит помощь американской иммиграционной системе.