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Второй раз за месяц администрация Байдена обходит Конгресс, чтобы санкционировать передачу Израилю военного оборудования на сумму около 150 миллионов долларов в условиях конфликта с ХАМАС.
Госсекретарь Антони Блинкен принял экстренное решение немедленно одобрить передачу "вспомогательных предметов для 155-мм снарядов, включая взрыватели, заряды и праймеры, которые делают 155-мм снаряды функциональными", как заявил представитель Госдепартамента в пятницу.
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Пресс-секретарь также отметил, что в связи со срочностью оборонных потребностей Израиля министр проинформировал Конгресс о том, что он воспользовался делегированными ему полномочиями по объявлению чрезвычайной ситуации, что требует немедленного одобрения передачи.
Пресс-секретарь также отметил, что в предыдущие продажи были включены дополнительные предметы, что "увеличило общую стоимость продажи до 147,5 миллионов долларов".
Ранее в этом месяце администрация ускорила продажу тысяч боеприпасов Израилю, обойдя стандартный 20-дневный период рассмотрения, обычно предоставляемый комитетам Конгресса для такой продажи. Госдепартамент опубликовал экстренное заявление для комитетов по надзору, заявив, что более 13 000 танковых снарядов будут поставлены в Израиль без какой-либо "дополнительной информации, деталей или заверений".
Представитель Госдепартамента заявил тогда: "Мы продолжаем четко заявлять правительству Израиля, что оно должно соблюдать [международное гуманитарное право] и предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать вреда для гражданского населения".
Сделка на сумму 106 миллионов долларов была частью более крупного предложения о продаже Израилю в общей сложности 45 000 танковых снарядов.