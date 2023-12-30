Администрация Байдена второй раз за месяц обходит Конгресс, чтобы санкционировать передачу Израилю военного оборудования на 150 миллионов долларов

Второй раз за месяц администрация Байдена обходит Конгресс, чтобы санкционировать передачу Израилю военного оборудования на сумму около 150 миллионов долларов в условиях конфликта с ХАМАС.

Госсекретарь Антони Блинкен принял экстренное решение немедленно одобрить передачу "вспомогательных предметов для 155-мм снарядов, включая взрыватели, заряды и праймеры, которые делают 155-мм снаряды функциональными", как заявил представитель Госдепартамента в пятницу.

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Пресс-секретарь также отметил, что в связи со срочностью оборонных потребностей Израиля министр проинформировал Конгресс о том, что он воспользовался делегированными ему полномочиями по объявлению чрезвычайной ситуации, что требует немедленного одобрения передачи.

Пресс-секретарь также отметил, что в предыдущие продажи были включены дополнительные предметы, что "увеличило общую стоимость продажи до 147,5 миллионов долларов".

Ранее в этом месяце администрация ускорила продажу тысяч боеприпасов Израилю, обойдя стандартный 20-дневный период рассмотрения, обычно предоставляемый комитетам Конгресса для такой продажи. Госдепартамент опубликовал экстренное заявление для комитетов по надзору, заявив, что более 13 000 танковых снарядов будут поставлены в Израиль без какой-либо "дополнительной информации, деталей или заверений".

Представитель Госдепартамента заявил тогда: "Мы продолжаем четко заявлять правительству Израиля, что оно должно соблюдать [международное гуманитарное право] и предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать вреда для гражданского населения".

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Сделка на сумму 106 миллионов долларов была частью более крупного предложения о продаже Израилю в общей сложности 45 000 танковых снарядов.