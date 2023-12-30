В пятницу стало известно, что Южная Африка обратилась в международный суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде во время конфликта с ХАМАС в Газе

ЮАР подала в международный суд ООН (ICJ) заявление о возбуждении дела против Израиля, обвинив его в геноциде в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа, о чем суд объявил в пятницу.

В своем заявлении Южная Африка утверждает, что Израиль нарушил Конвенцию о геноциде, заявляя, что действия и неудачи Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершены с конкретным намерением уничтожить палестинцев в Газе, как утверждает международный суд.



Министерство здравоохранения Газы, контролируемой ХАМАС, сообщает, что с 7 октября было убито более 21 507 человек. По данным Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ, среди погибших по меньшей мере 308 человек, которые укрывались в убежищах ООН.



Израиль через свое министерство иностранных дел отверг обвинения Южной Африки и ее заявление в международный суд, заявив, что Южная Африка выступает за уничтожение государства Израиль и что ее претензии не имеют под собой ни фактических, ни юридических оснований.



Израиль заявляет о своей приверженности международному праву и его соблюдению, направляя свои военные действия исключительно против ХАМАС и других террористических организаций, связанных с ХАМАС. Он также заявляет, что прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый нонкомбатантам, и облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.



Воздушные атаки и наземное вторжение Израиля в Газу в ответ на смертоносные теракты и похищения, совершенные ХАМАС 7 октября, привели к масштабным разрушениям в густонаселенной прибрежной полосе, вызвав критику со стороны гуманитарных организаций и мирового сообщества.