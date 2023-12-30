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Filcenberg
Китай назначил нового министра обороны
Назначение произошло через два месяца после снятия его предшественника, Ли, с должности без объяснений

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Новым министром обороны Китая назначен Дун Цзюнь, бывший командующий военно-морскими силами. Это назначение произошло через два месяца после того, как его предшественник Ли Шанфу был снят с должности без каких-либо публичных объяснений после длительного отсутствия на публике.

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Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), законодательный орган Китая, объявило о назначении Дуна в пятницу, после своей заключительной сессии в этом году, как сообщают китайские государственные СМИ "Синьхуа".

Кроме того, НКП объявил о снятии с должностей девяти военных деятелей, не объяснив причин столь масштабных перестановок. Это произошло после ряда недавних кадровых перестановок в армии.

Дун, который с 2021 года занимал пост командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), занял должность министра обороны, которая оставалась вакантной с тех пор, как в октябре тот же политический орган одобрил смещение Ли, положив конец многомесячным спекуляциям.

Ли, который был назначен министром обороны в марте, не появлялся на публике с конца августа, что привело к широким спекуляциям о его местонахождении.

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Его исчезновение и последующее смещение - часть серии необъяснимых кадровых перестановок, которые нарушили работу высших эшелонов власти страны, включая драматическое увольнение бывшего министра иностранных дел Цинь Гана в июле и смещение двух руководителей Ракетных войск НОАК.

#китай #министр обороны
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