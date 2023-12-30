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Filcenberg
Кремль заявляет, что наложат арест на западные активы в случае конфискации российских активов
Кремль предупредил западные страны о том, что если лидеры G7 примут решение о конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, у них есть список западных активов, подлежащих аресту

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В пятницу Кремль выступил с предупреждением в адрес Запада, заявив, что у него есть список активов из США, Европы и других регионов, которые будут подлежать аресту, если лидеры G7 примут решение о конфискации замороженных резервов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов.

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Лидеры Группы семи ведущих промышленно развитых стран намерены обсудить новую правовую базу, которая облегчит арест замороженных российских активов, на встрече в феврале, как сообщили в четверг два источника, знакомые с планами, и британский чиновник.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые подобные действия Запада будут представлять собой "воровство", нарушать международное право и дестабилизировать резервные валюты, глобальную финансовую систему и мировую экономику.

Песков сообщил журналистам, что такие действия существенно подорвут основные параметры международной экономики и подорвут доверие других стран к США и Евросоюзу как к экономическим гарантам. Он предупредил, что такие действия чреваты очень серьезными последствиями.

Отвечая на вопрос о существовании конкретного списка западных активов, которые Россия может арестовать в качестве ответных мер, Песков подтвердил его существование, но отказался сообщить, какие именно активы в нем указаны.

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После начала СВО на Украине в 2022 году, США и ЕС ввели запрет на операции с центральным банком и министерством финансов России, в результате чего на Западе было заблокировано около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

#россия #сша #запад #кремль #активы
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