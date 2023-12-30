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Filcenberg
Иран близок к уровню, необходимому для производства ядерного оружия
Франция, Германия, Великобритания и США осуждают увеличение Ираном обогащения урана

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В четверг США, Великобритания, Германия и Франция осудили увеличение Ираном производства высокообогащенного урана с чистотой до 60%, что близко к уровню, необходимому для производства топлива для ядерного оружия.

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В коллективном заявлении союзники не стали уточнять, какие последствия может повлечь за собой увеличение производства Ираном. Однако они призвали отменить эти действия и подтвердили свою приверженность дипломатическому урегулированию спора вокруг ядерной программы Ирана.

В заявлении говорится, что производство высокообогащенного урана в Иране не имеет убедительного гражданского обоснования, и характеризуются эти решения как безрассудные действия в нестабильном региональном контексте.

После начала израильского наступления на боевиков ХАМАС, правящих в Газе, поддерживаемые Ираном прокси-группы активизировали нападения на суда в Красном море и на американские войска в Ираке и Сирии, что значительно усилило напряженность в регионе.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательный орган ООН по ядерной энергии, сообщило во вторник, что Иран обратил вспять снижение темпов производства высокообогащенного урана чистотой до 60 %, которое продолжалось несколько месяцев.

В совместном заявлении осуждаются эти действия, говорится, что они способствуют постоянной эскалации ядерной программы Ирана.

В среду Иран отверг доклад МАГАТЭ как "ничего нового" и заявил, что его программа осуществляется "в соответствии с правилами".

Согласно теоретическому определению МАГАТЭ, Тегеран уже обладает достаточным количеством урана чистотой 60 %, который при обогащении до 90 % может произвести три ядерные бомбы. Но Иран отрицает намерение получить ядерное оружие.

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Великобритания, Франция и Германия продолжают оставаться участниками соглашения 2015 года, призванного предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году, что привело к постепенному нарушению Ираном его положений.

#сша #иран #ядерное оружие
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