Министерство обороны Великобритании направляет в Украину около 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО), от атак российских беспилотников и бомбардировок

Министерство обороны Великобритании объявило в пятницу, что направляет на Украину около 200 ракет ПВО. Этот шаг призван защитить гражданское население и инфраструктуру от атак российских беспилотников и бомбардировок.

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По сообщениям, Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов по военным объектам в Украине в ходе продолжающегося конфликта, в результате которого погибли 18 военных и еще несколько получили ранения, согласно сообщениям Киева.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что президент России Владимир Путин изучает оборону Украины и решимость Запада, надеясь добиться победы. Однако, по словам Шаппса, Путин якобы ошибается в своих предположениях.

Шаппс подчеркнул, что свободному миру крайне важно объединиться и активизировать усилия по предоставлению Украине необходимых ресурсов для достижения успеха.

Ракеты ПВО, произведенные в Великобритании оборонным подрядчиком MBDA, предназначены для запуска с самолетов, включая истребители Typhoon и F-35, согласно заявлению министерства обороны.

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Великобритания пообещала предоставить Украине военную помощь на общую сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (5,9 миллиарда долларов) в течение двух лет.