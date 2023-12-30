Это уже 22-я атака на международное судоходство

В четверг корабль ВМС США Mason (DDG-87) перехватил противокорабельную ракету и беспилотник, запущенные хуситами, о чем Центральное командование США сообщило через X, социальную платформу, ранее известную как Twitter.

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По данным Центрального командования, этот инцидент стал 22-й атакой на международное судоходство, хотя конкретное судно, ставшее объектом нападения, в сообщении X не раскрывается. Ни представитель вооруженных сил хуситов Яхья Саре'э, ни йеменские государственные СМИ Saba не сообщали о нападении на корабли 28 декабря.

В период с 17:45 до 18:10 по местному времени в южной части Красного моря находилось 18 судов, в этот период Мейсон перехватил беспилотник и ракету. Состав этих кораблей, будь то коммерческие или военные, остается неясным.

Корабль "Мейсон" совместно с кораблями USS Thomas Hudner и USS Carney перехватил множество беспилотников и ракет, запущенных силами хуситов. В октябре "Мейсон" стал первым американским кораблем, перехватившим оружие хуситов, когда он с помощью SM-2 нейтрализовал ракеты наземного нападения и несколько беспилотников, выпущенных хуситами, как сообщало тогда агентство USNI News.

14 декабря управляемый ракетный эсминец перехватил беспилотник, отвечая на сигнал бедствия с судна Maersk Gibraltar, которое пытались взять на абордаж силы хуситов перед запуском ракеты. В связи с этим компания Maersk временно приостановила судоходные операции в Красном море.

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Mason также отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна M/V Central Park, подвергшегося нападению сомалийских пиратов. Судно "Мейсон" задержало пиратов, когда они направлялись в Йемен. По последним данным Министерства обороны, пятеро подозреваемых в пиратстве в настоящее время находятся на борту эсминца.