Иранские СМИ сообщают, что четыре человека были казнены, а несколько других приговорены к тюремному заключению за предполагаемые связи с израильской службой безопасности "Моссад"

Иранское новостное издание Mizan сообщило, что трое мужчин и одна женщина были приговорены к смерти и позднее были казнены. Их имена были названы: Вафа Ханарех, Арам Омари, Рахман Пархазо и Насим Намази. Конкретный способ казни не был указан, но в Иране принято повешение.

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Среди обвинений, предъявленных этим людям, - похищение сотрудников иранских служб безопасности с целью получения разведданных и поджоги автомобилей и жилых помещений агентов спецслужб. Кроме того, Мизан сообщил, что другие лица, причастные к предполагаемой схеме, получили десятилетние тюремные сроки.

Эта казнь произошла через неделю после предполагаемого израильского авиаудара по высокопоставленному иранскому генералу в Сирии. Историческая напряженность между Ираном и Израилем связана с давними обвинениями в шпионаже и тайных операциях.

Организация Объединенных Наций во главе с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем выразила обеспокоенность высоким уровнем казней в Иране, сообщив, что только за первые семь месяцев 2023 года было приведено в исполнение не менее 419 смертных приговоров.

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Иран продолжает свои действия против подозреваемых израильских шпионов, ссылаясь на казнь. Подобные обвинения и казни были зафиксированы в 2020 году в связи с информацией, раскрытой как США, так и Израилем.