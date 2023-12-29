Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал провести оборонительные учения вооруженным силам страны в ответ на прибытие британского военного корабля в территориальные воды Гайаны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил вооруженным силам страны провести военные учения в восточной части Карибского бассейна в ответ на то, что Великобритания направила военный корабль в территориальные воды Гайаны на фоне серьезного пограничного спора между странами Южной Америки.

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Выступая в четверг в эфире, Мадуро объявил, что 6 000 венесуэльских военнослужащих, включая военно-воздушные и военно-морские силы, проведут совместные операции у восточного побережья страны вблизи границы с Гайаной.

Николас Мадуро заявил, что размещение британского военного корабля HMS Trent у берегов Гайаны является угрозой для его страны. Он утверждает, что это нарушение недавнего пакта о безопасности между южноамериканскими странами.

Мадуро на встрече с многочисленными военачальниками заявил о приверженности своей страны дипломатии, диалогу и миру, но подчеркнул, что Венесуэла не потерпит угроз.

В настоящее время Венесуэла и Гайана ведут территориальный спор за Эссекибо - малонаселенную территорию размером с Флориду, обладающую значительными запасами нефти на шельфе.

Этот регион находится под управлением Гайаны уже несколько десятилетий. Однако в декабре Венесуэла вновь заявила о своих исторических притязаниях на Эссекибо, проведя референдум, на котором гражданам страны было предложено ответить на вопрос, должен ли Эссекибо стать венесуэльским государством.

Поскольку напряженность в регионе усилилась, лидеры обеих стран собрались на карибском острове Сент-Винсент и договорились разрешить спор мирными средствами.

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Однако в ходе обсуждения президент Гайаны Ирфан Али заявил, что его страна оставляет за собой право сотрудничать со своими союзниками для обеспечения своей обороны.