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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил вооруженным силам страны провести военные учения в восточной части Карибского бассейна в ответ на то, что Великобритания направила военный корабль в территориальные воды Гайаны на фоне серьезного пограничного спора между странами Южной Америки.
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Выступая в четверг в эфире, Мадуро объявил, что 6 000 венесуэльских военнослужащих, включая военно-воздушные и военно-морские силы, проведут совместные операции у восточного побережья страны вблизи границы с Гайаной.
Николас Мадуро заявил, что размещение британского военного корабля HMS Trent у берегов Гайаны является угрозой для его страны. Он утверждает, что это нарушение недавнего пакта о безопасности между южноамериканскими странами.
Мадуро на встрече с многочисленными военачальниками заявил о приверженности своей страны дипломатии, диалогу и миру, но подчеркнул, что Венесуэла не потерпит угроз.
В настоящее время Венесуэла и Гайана ведут территориальный спор за Эссекибо - малонаселенную территорию размером с Флориду, обладающую значительными запасами нефти на шельфе.
Этот регион находится под управлением Гайаны уже несколько десятилетий. Однако в декабре Венесуэла вновь заявила о своих исторических притязаниях на Эссекибо, проведя референдум, на котором гражданам страны было предложено ответить на вопрос, должен ли Эссекибо стать венесуэльским государством.
Поскольку напряженность в регионе усилилась, лидеры обеих стран собрались на карибском острове Сент-Винсент и договорились разрешить спор мирными средствами.
Однако в ходе обсуждения президент Гайаны Ирфан Али заявил, что его страна оставляет за собой право сотрудничать со своими союзниками для обеспечения своей обороны.