Мужчина был найден живым в шасси рейса из Алжира в Париж, но находится в тяжелом и опасном для жизни состоянии

Служба безопасности аэропорта Париж-Орли обнаружила в четверг, 28 декабря, в отсеке шасси самолета Air Algeria, прибывшего из Орана (Алжир), человека в критическом состоянии, предположительно являющегося безбилетным пассажиром.

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По информации источника, пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь. Двухчасовой перелет из Орана был сопряжен с серьезными опасностями для человека, находящегося в неотапливаемом и негерметичном отсеке шасси. Температура на такой высоте может достигать минус 50-60 градусов по Цельсию, а недостаток кислорода создает условия, несовместимые с жизнью.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в период с 1947 по 2021 год 132 человека пытались путешествовать в отсеках шасси коммерческих самолетов. Согласно статистике FAA, смертность среди людей, пытавшихся путешествовать таким образом, составляет 77 %.

В апреле этого года в амстердамском аэропорту Схипхол в шасси самолета было обнаружено тело мужчины. Самолет прибыл из Торонто, но первоначально вылетел из Нигерии.

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В 2015 году тело безбилетника, летевшего рейсом British Airways из Йоханнесбурга в Хитроу, упало на магазин в Ричмонде, на юго-западе Лондона. Второй безбилетник пережил 10-часовой перелет и был обнаружен в шасси самолета.